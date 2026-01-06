Nick Kyrgios senza peli sulla lingua | Gioco per fare soldi questa è la mia più grande motivazione
Nick Kyrgios ha recentemente spiegato le motivazioni che lo spingono a continuare a giocare a tennis, nonostante le difficoltà fisiche e una posizione di classifica che si aggira intorno alla 670ª. Dopo la sconfitta al primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane, il giocatore australiano ha condiviso la sua visione, sottolineando come il desiderio di guadagnare sia ancora la sua principale motivazione.
Sconfitto nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane Kyrgios ha parlato del perché gioca ancora a tennis, nonostante una serie di problemi fisici e la 670ª posizione nella classifica ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nicola in conferenza stampa senza peli sulla lingua: «Napoli e Inter…»
Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 3 novembre: Pannofino e figlio show (8), Todaro senza peli sulla lingua (9)
Il terribile calvario di Kokkinakis e il racconto del delicato intervento: Ho il tendine di Achille di un morto nel braccio; Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open; Kyrgios attacca senza pietà la stampa: Siete voi a generare divisione e odio; Sinner. la sfida di Kyrgios: Sono ancora uno dei giocatori più chiacchierati | .it.
Nick Kyrgios senza peli sulla lingua: “Gioco per fare soldi, questa è la mia più grande motivazione” - Sconfitto nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane Kyrgios ha parlato del perché gioca ancora a tennis, nonostante una serie di problemi fisici ... fanpage.it
Nick Kyrgios subito sbaragliato in due set, poi si sfoga: “Qui per soldi” - Il tennista australiano ha nettamente deluso al primo turno del torneo di Brisbane: la condizione fisica è precaria ... msn.com
Kyrgios senza peli sulla lingua: “Con Serena Williams la mia esperienza più scomoda” - Appuntamento alla prossima stagione per il tennista australiano che ha trovato come sempre il modo di ... fanpage.it
Nel giorno del suo ritorno in campo ufficiale in singolare dopo quasi 10 mesi, Nick Kyrgios ha ceduto in 65 minuti all'americano Kovacevic. Poi, Il 30enne di Camberra, si è lasciato andare in conferenza stampa parlando di ciò che ha passato in questi anni x.com
Nel giorno del suo ritorno in campo ufficiale in singolare dopo quasi 10 mesi, Nick Kyrgios ha ceduto in 65 minuti all'americano Kovacevic. Poi, Il 30enne di Camberra, si è lasciato andare in conferenza stampa parlando di ciò che ha passato in questi anni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.