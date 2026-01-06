Nick Kyrgios senza peli sulla lingua | Gioco per fare soldi questa è la mia più grande motivazione

Nick Kyrgios ha recentemente spiegato le motivazioni che lo spingono a continuare a giocare a tennis, nonostante le difficoltà fisiche e una posizione di classifica che si aggira intorno alla 670ª. Dopo la sconfitta al primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane, il giocatore australiano ha condiviso la sua visione, sottolineando come il desiderio di guadagnare sia ancora la sua principale motivazione.

Sconfitto nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane Kyrgios ha parlato del perché gioca ancora a tennis, nonostante una serie di problemi fisici e la 670ª posizione nella classifica ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

