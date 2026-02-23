La casa della salute mobile ad Artena visite specialistiche dal 2 al 7 marzo

La casa della salute mobile ad Artena ha aperto le sue porte per una settimana, portando visite specialistiche gratuite dal 2 al 7 marzo. La ASL Roma 5 ha deciso di portare il servizio nel comune per facilitare l'accesso alle cure e promuovere la prevenzione. Durante l'iniziativa, i cittadini possono sottoporsi a controlli e controlli preventivi senza dover percorrere lunghe distanze. La tappa si conclude il 7 marzo, lasciando spazio a nuove iniziative.

Artena si prepara ad accogliere l'ambulatorio itinerante per la prevenzione e la diagnosi precoce. Per un'intera settimana, la Casa della Salute Mobile della ASL Roma 5 farà tappa nel comune laziale, offrendo un presidio sanitario temporaneo pensato per avvicinare l'assistenza medica ai cittadini e ridurre i disagi legati agli spostamenti verso i poli ospedalieri. L'iniziativa sarà operativa da lunedì 2 a sabato 7 marzo, con orario continuato dalle ore 9:00 alle 18:00, e verrà allestita presso l’area parcheggio di via 18 Dicembre 1991. L'ambulatorio mobile è rivolto a tutti i residenti e domiciliati nel territorio di competenza della ASL Roma 5. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

