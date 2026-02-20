Sanremo 2026 Morgan non duetterà con Chiello nella serata delle cover

Morgan non duetterà con Chiello nella sera delle cover del Festival di Sanremo 2026, avrebbero dovuto omaggiare Luigi Tenco. Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte e omaggerà Luigi Tenco sulle note di Mi sono innamorato di te.🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover

Leggi anche: Sanremo 2026, Morgan non salirà sul palco con Chiello nella serata delle cover: “Sarò dietro le quinte”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vi spiego perché ho voluto Morgan a Sanremo 2026: Chiello rompe il silenzio prima del Festival; Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello: Sarei stato ingombrante; Se non me la danno mi sfogo sul palco: Lite a Sanremo tra due big, si sono contesi una suite con doppio bagno; Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni.

Sanremo 2026, Morgan non ci sarà: Amo il brano, ma.... Ecco il motivo e chi lo sostituiràIl cantautore avrebbe dovuto partecipare alla serata delle cover insieme a Chiello, ma ha annunciato la sua assenza: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Niente Sanremo per Morgan. Non ci sarà durante la serata dei duetti accanto a ChielloOra è ufficiale: Morgan non sarà a Sanremo 2026 durante la serata delle cover accanto a Chiello, artista in gara. Ecco il comunicato e chi ci sarà al posto del frontman dei Bluevertigo. novella2000.it

"Non sarò a Sanremo". Colpo di scena, Morgan dà forfait al Festival: cosa sta succedendo >> https://buff.ly/w0UArZq - facebook.com facebook

Sanremo, Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover. Lui: «Darò solo un contributo tecnico» x.com