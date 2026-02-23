La campagna della destra sui fatti di Rogoredo è finita presto

La campagna della destra sui fatti di Rogoredo si è conclusa rapidamente, dopo che molte affermazioni a sostegno del poliziotto che ha sparato sono state smentite dai fatti. Le dichiarazioni di chi difendeva l’operato dell’agente sono state messe in discussione da nuove testimonianze e da un’indagine più approfondita. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti cittadini, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico in zona.

Sul sito della Lega è ancora presente la raccolta firme "Io sto col poliziotto" per esprimere «solidarietà e vicinanza» a Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia che il 26 gennaio ha ucciso il 28enne di origini marocchine Abderrahim Mansouri a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milano. La campagna della Lega, che ha raccolto poco più di 7mila firme, non chiama Mansouri con il proprio nome, lo definisce «un nordafricano irregolare e con diversi precedenti», invita a difendere un «poliziotto che ha fatto solo il proprio dovere» e, strumentalizzando questo fatto di cronaca, chiede maggiori tutele legali per le forze dell'ordine e regole più restrittive sull'accoglienza delle persone migranti.

Campania, Nappi (Lega): situazione sanità drammatica. La campagna elettorale è finita, ora si agisca con i fattiLa sanità in Campania sta vivendo un momento difficile.

La foto alterata degli scontri di Torino è finita pure sui cartelloni: la campagna di FdI La foto degli scontri di Torino del 31 gennaio, originariamente scattata in modo reale, è stata modificata con l'uso dell’intelligenza artificiale.

Referendum, la campagna elettorale al via: subito un faccia a faccia Nordio-Conte. A destra in coro: Non è un voto sul governo

Referendum, la folle campagna della destra forcaiola: votare sì per ottenere più manette

"Io sto col poliziotto" era la campagna lanciata dalla Lega in sostegno dell'agente Carmelo Cinturino, che il 26 gennaio aveva ucciso nel cosiddetto "boschetto della droga" di Rogoredo un pusher, Abderrahim Mansouri, di 28 anni.

Meloni e Salvini hanno fatto una campagna di delegittimazione dei magistrati sul caso del poliziotto di Rogoredo. Quel poliziotto chiedeva il pizzo ai pusher e dopo aver ucciso Mansouri gli mise accanto una pistola giocattolo per costruire una messinscena.