La foto alterata degli scontri di Torino è finita pure sui cartelloni | la campagna di FdI 

La foto degli scontri di Torino del 31 gennaio, originariamente scattata in modo reale, è stata modificata con l'uso dell’intelligenza artificiale. La stessa immagine è apparsa su diversi cartelloni pubblicitari di Fratelli d’Italia, che la hanno usata per sostenere i poliziotti feriti durante quei momenti di tensione. La scelta ha fatto discutere, perché ora la stessa fotografia si trova in mezzo alla campagna elettorale del partito.

La fotografia degli scontri di Torino del 31 gennaio, basata su uno scatto reale ma successivamente alterata con l'AI, è stata utilizzata su diversi cartelloni pubblicitari nell'ambito di una campagna di Fratelli d'Italia a sostegno dei poliziotti feriti. Secondo le informazioni diffuse dal partito di Meloni per questa campagna sarebbero stati investiti 5.369 euro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

