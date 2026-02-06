La foto alterata degli scontri di Torino è finita pure sui cartelloni | la campagna di FdI 

La foto degli scontri di Torino del 31 gennaio, originariamente scattata in modo reale, è stata modificata con l'uso dell’intelligenza artificiale. La stessa immagine è apparsa su diversi cartelloni pubblicitari di Fratelli d’Italia, che la hanno usata per sostenere i poliziotti feriti durante quei momenti di tensione. La scelta ha fatto discutere, perché ora la stessa fotografia si trova in mezzo alla campagna elettorale del partito.

La fotografia degli scontri di Torino del 31 gennaio, basata su uno scatto reale ma successivamente alterata con l'AI, è stata utilizzata su diversi cartelloni pubblicitari nell'ambito di una campagna di Fratelli d'Italia a sostegno dei poliziotti feriti. Secondo le informazioni diffuse dal partito di Meloni per questa campagna sarebbero stati investiti 5.369 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo le dichiarazioni di Nordio, anche il governo si smarca: il ministro della Giustizia ribadisce che, in caso di vittoria del sì al referendum, la riforma non cambierebbe nulla sui fatti di Torino.

La polizia di Torino ha diffuso una foto degli scontri in città, ma si capisce subito che l’immagine è stata alterata con l’uso dell’intelligenza artificiale.

