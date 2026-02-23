La biblioteca un luogo aperto e inclusivo per creare ponti tra le generazioni

Il comune di Cadoneghe ha ottenuto un finanziamento dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per rinnovare la biblioteca comunale. La scelta mira a rafforzare il ruolo del centro culturale come spazio aperto a tutte le età, anche attraverso nuovi servizi digitali. La ristrutturazione prevede l’ampliamento delle aree di lettura e l’installazione di postazioni Wi-Fi gratuite. L’obiettivo è rendere la biblioteca un punto di incontro tra le generazioni.

Lo ha dichiarato oggi 23 febbraio il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro alla luce del finanziamento ottenuto dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il progetto “Bibliolab. Storie inComune” Il comune di Cadoneghe è tra gli enti assegnatari del bando promosso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il progetto presentato dall’amministrazione, dal titolo “Bibliolab. Storie inComune”, ha ottenuto un finanziamento di 24mila euro su un valore complessivo di 30mila euro, consentendo così l’avvio di un percorso innovativo dedicato alla biblioteca civica. L’iniziativa nasce dall’analisi dei dati di frequentazione della biblioteca, che evidenziano una criticità nella fascia 15-18 anni: a fronte di nuove iscrizioni in crescita, si registra una diminuzione della continuità di utilizzo dei servizi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Creare ponti tra scuola e impresa: gli artigiani al fianco di EnaipConfartigianato Imprese Lecco collabora con Enaip Lecco nel corso Meccanico & Carrozzeria, un percorso formativo di lunga tradizione.

“I ragazzi non hanno dimestichezza con i dizionari”, l’allarme dei linguisti: “Tra nuove generazioni e vocabolario si è aperto un baratro”. Con le Indicazioni Nazionali si punta a recuperareL'allarme dei linguisti evidenzia un crescente gap tra le nuove generazioni e l'uso dei dizionari, con il rischio di impoverimento del vocabolario.

