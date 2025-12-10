I ragazzi non hanno dimestichezza con i dizionari l’allarme dei linguisti | Tra nuove generazioni e vocabolario si è aperto un baratro Con le Indicazioni Nazionali si punta a recuperare

L'allarme dei linguisti evidenzia un crescente gap tra le nuove generazioni e l'uso dei dizionari, con il rischio di impoverimento del vocabolario. Le Indicazioni Nazionali propongono interventi mirati per rafforzare lo studio della lingua italiana a scuola, con l’obiettivo di colmare questa distanza e valorizzare la competenza linguistica degli studenti.

Le Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado pongono al centro il rafforzamento dello studio della lingua e letteratura italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

