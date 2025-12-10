I ragazzi non hanno dimestichezza con i dizionari l’allarme dei linguisti | Tra nuove generazioni e vocabolario si è aperto un baratro Con le Indicazioni Nazionali si punta a recuperare
L'allarme dei linguisti evidenzia un crescente gap tra le nuove generazioni e l'uso dei dizionari, con il rischio di impoverimento del vocabolario. Le Indicazioni Nazionali propongono interventi mirati per rafforzare lo studio della lingua italiana a scuola, con l’obiettivo di colmare questa distanza e valorizzare la competenza linguistica degli studenti.
Le Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado pongono al centro il rafforzamento dello studio della lingua e letteratura italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Avete già fatto tappa al nostro punto mercatino? All'ingresso della DeA vi aspetta un'ampia scelta di libri per bambini e ragazzi: individuate il titolo che più vi colpisce, fate un'offerta libera e aiutateci a sostenere le iniziative della Biblioteca! Vai su Facebook
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi tpi.it
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it