Lagarde prepara l’uscita dalla BCE su sponda Macron | la banca indipendente piegata all’Eliseo mentre l’Europa paga il conto di un potere sempre meno neutrale

Lagarde si prepara a lasciare la BCE, alimentando le voci di una pressione di Macron sulla banca centrale. La presidente sembra piegata alle richieste di Parigi, mentre l’Europa si trova a gestire le conseguenze di decisioni prese da una istituzione che sembra meno indipendente. La Francia, con il suo crescente ruolo politico, si fa largo anche nelle scelte monetarie, lasciando dubbi su chi controlla davvero l’euro. Nei corridoi di Francoforte si susseguono silenzi e tensioni, mentre il futuro della banca centrale si fa più incerto.
Che la presidenza della Banca centrale europea possa diventare pedina di un disegno politico nazionale è, di per sé, un fatto grave. Che ciò avvenga sotto il vessillo dell’“integrazione europea” lo è ancora di più. L’ipotesi di un’uscita anticipata di Christine Lagarde dalla guida della Banca Centrale Europea, su impulso del presidente francese Emmanuel Macron, non è solo una questione di nomine: è la cartina di tornasole di un’Unione in cui l’indipendenza proclamata cede il passo alla convenienza politica. La BCE nasce con un mandato chiaro: stabilità dei prezzi e autonomia dai governi nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
