Ecco la programmazione televisiva di questa sera, sabato 24 gennaio. In prima serata, tra i diversi canali, sarà possibile seguire il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 24 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 24 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Kung Fu Panda è un film d'animazione del 2008 diretto da Mark Osborne e John Stevenson. Prodotta dalla DreamWorks Animation, la pellicola racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Il cast si compone del protagonista Jack Black, attorniato da Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Ian McShane, Lucy Liu, David Cross e Seth Rogen. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 24 gennaio: Kung Fu Panda

Leggi anche: 1 dicembre sarà una giornata felice per gli appassionati di kung fu panda

Stasera in tv sabato 3 gennaio: Shrek TerzoEcco la guida dei film in onda questa sera, sabato 3 gennaio.

