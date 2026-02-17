Inter-Bodo Glimt l’allenatore Knutsen accusa | rischio comportamenti antisportivi e simulazioni in campo

L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha sollevato preoccupazioni sulla partita contro l’Inter, sottolineando che potrebbero verificarsi comportamenti antisportivi e simulazioni in campo. Ha evidenziato come alcune azioni dei giocatori potrebbero mettere a rischio il rispetto delle regole e l’equità del gioco, soprattutto dopo il caso Bastoni. Durante la conferenza stampa, ha citato episodi recenti che potrebbero ripetersi e ha chiesto maggiore attenzione agli arbitri. La squadra norvegese si prepara alla sfida con questa consapevolezza.

Caso Bastoni e l’ombra del Fair Play: L’allenatore del Bodo Glimt lancia l’allarme per la sfida di Champions League. La vigilia del playoff di Champions League tra Inter e Bodo Glimt è stata scossa dalle dichiarazioni dell’allenatore norvegese Kjetil Knutsen, che ha espresso preoccupazione per possibili comportamenti antisportivi da parte della squadra italiana, sollevando un dibattito sull’integrità della competizione e sull’efficacia del VAR. Le sue parole arrivano a pochi giorni dalle polemiche legate a un episodio contestato durante il match di Serie A tra Inter e Juventus, che ha visto l’espulsione di un giocatore bianconero a seguito di una presunta simulazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bodo Inter conferenza Knutsen: “Inter forte, sarà dura. Spero in partita leale”Kjetil Knutsen, allenatore del BodøGlimt, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sottolineando che i nerazzurri sono una squadra forte e che il match sarà difficile.

Anche in Norvegia conoscono l’Inter, l’allenatore del Bodo Glimt: “Spero sia una gara leale, col Var i trucchi sporchi pagano”L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha detto che conosce bene l’Inter e si aspetta una partita corretta, perché con il VAR i trucchi sporchi sono più difficili da nascondere.

