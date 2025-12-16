Kirsten Dunst | Tutti si chiedini perché stia con un cattivo come Todd di Breaking Bad A 11 anni Tom Cruise mise un albero di Natale nel mio camerino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kirsten Dunst apre il suo cuore e condivide aneddoti sulla sua carriera e vita privata durante il Red Sea Film Festival a Gedda. L'attrice, tra i grandi ospiti dell'evento, rivela curiosità su Tom Cruise e riflette sulle scelte sentimentali, offrendo uno sguardo intimo nel suo mondo.

kirsten dunst tutti si chiedini perch233 stia con un cattivo come todd di breaking bad a 11 anni tom cruise mise un albero di natale nel mio camerino

© Leggo.it - Kirsten Dunst: «Tutti si chiedini perché stia con un cattivo come Todd di Breaking Bad. A 11 anni Tom Cruise mise un albero di Natale nel mio camerino»

Kirsten Dunst è la prima di una serie di grandi ospiti hollywoodiani al Red Sea Film Festival, che si è svolto a Gedda, in Arabia Saudita. La quarantatreenne attrice statunitense ha. Leggo.it

CYRANO (2022) Trailer ITA del Film con Peter Dinklage

Video CYRANO (2022) Trailer ITA del Film con Peter Dinklage

kirsten dunst tutti chiediniKirsten Dunst: «Tutti si chiedini perché stia con un cattivo come Todd di Breaking Bad. A 11 anni Tom Cruise mise un albero di Natale nel mio camerino» - Kirsten Dunst è la prima di una serie di grandi ospiti hollywoodiani al Red Sea Film Festival, che si è svolto a Gedda, in Arabia Saudita. leggo.it