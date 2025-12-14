Il Cp si ferma sul più bello Il Sarzana ha più ’fame’

Il Circolo Pattinatori di Mariotti interrompe la sua serie di vittorie, fermata dal Sarzana in una sfida combattuta. La partita, giocata sulla pista di via Mercurio, si conclude con un punteggio di 3-2, segnando un nuovo episodio nella stagione delle due squadre e interrompendo momentaneamente il cammino del Cp.

Si ferma a quattro vittorie la striscia di successi del Circolo Pattinatori di Mariotti, battuto (3-2) dal Sarzana sulla pista di via Mercurio. Una vittoria meritata quella della squadra del presidente Corona. I rossoneri hanno avuto più voglia di vincere dei ragazzi di Massimo Mariotti. Al 3’ passa in vantaggio il Sarzana, Munné si prende gioco di Barbieri e insacca al sette della porta difesa da Scarsoi. Il Cp pareggia grazie ad un errore della difesa del Sarzana che lascia libero Saavedra a pochi metri dalla porta. La partita cresce di tono: al 10’ Scarso salva su De Rinaldis. Scarso deve fare gli straordinari per fermare Manrique al 13’ e poco dopo ferma anche la conclusione di Munné. Sport.quotidiano.net

