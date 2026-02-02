Al Teatro della Tosse Panoramic Banana nuova produzione di MK con coreografie di Michele Di Stefano

Venerdì sera al Teatro della Tosse di Genova va in scena “Panoramic Banana”, la nuova produzione di MK con le coreografie di Michele Di Stefano. Lo spettacolo apre la serie di eventi “Resistere e Creare”, che prosegue fino al 2026. La serata inizia alle 20:30 e porta in scena un’idea di danza fresca e originale, con un cast di artisti pronti a sorprendere il pubblico.

Uno spettacolo magnetico di pulsante bellezza, un inno al desiderio di un mondo cui dare un nuovo significato, il richiamo primordiale alla dimensione selvaggia, cruciale per il futuro dell’umanità. Un viaggio in territori inesplorati tra l’euforia dell’ignoto e il desiderio di ritorno a una natura selvatica; un caleidoscopio di danze e immagini immerse in una sonorità ibrida, calda come una fornace, che delinea lo scenario di un futuro in cui il disordine è la regola e l’ambiente si fa torbido e pulsante. La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.🔗 Leggi su Genovatoday.it

