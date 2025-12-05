Notte di sangue per le strade 42enne accoltellato all’addome | in prognosi riservata
GALLIPOLI – Un’altra notte di violenza macchia le strade del Salento. Intorno all’una di notte, i carabinieri della compagnia di Gallipoli sono intervenuti in via Alfieri a seguito di una segnalazione per un accoltellamento.Al loro arrivo, i militari hanno trovato a terra un 42enne del posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
