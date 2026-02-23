KISS | Le scarpe di Aldo

Un aviatore milanese, noto per aver ricevuto una medaglia d’oro al valor militare, è al centro di una scoperta recente. La sua famiglia ha creato un prodotto che ha accompagnato generazioni di bambini. La scoperta nasce dall’analisi di vecchie fotografie e documenti di famiglia, che rivelano dettagli poco conosciuti sulla sua vita. Questa vicenda svela aspetti inediti di una figura storica poco ricordata nel presente.

C’è un aviatore milanese del quale ormai si parla poco. Eppure è medaglia d’oro al valor militare e la sua famiglia ha produsse qualcosa che tutti bambini hanno avuto. Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore. Ci sono dei film nei quali gli Usa, la Russia o Israele perdono una bomba nucleare e si scatenano avventurose missioni di ricerca. Ricordate "007 Thunderball" o "Il pacificatore" con George Clooney? E, ancora, i libri dello scrittore Tom Clancy? Ecco, sappiate che qualcosa di simile è veramente accaduto! Da dove nasce l'idea di un aeroplano misterioso? Torniamo indietro di sessantadue anni per rivivere un momento storico avvenuto in piena guerra fredda. 🔗 Leggi su Laverita.info

Sit in contro la chiusura di Scarpe e Scarpe, il dramma delle undici dipendentiLe undici donne che lavorano nel negozio Scarpe e Scarpe di Pistunina protestano contro la chiusura imminente.

Licenziamento collettivo al Centro Today: a rischio 11 posti di lavoro per la chiusura di “Scarpe & Scarpe”Il negozio di calzature “Scarpe & Scarpe” al Centro Today di Pistunina chiude ad aprile, e dieci dipendenti rischiano di perdere il lavoro.

ANTO CADE NELLA BOCCA DEL GIGANTE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: #Kiss Me: sabato 21 febbraio l'appuntamento organizzato da Pro Finale Eventi & Cultura; Casa Kiss Kiss 2026 a Sanremo: palinsesto speciale tra studi, village e format crossmediali; I brand partner di Casa Kiss Kiss 2026 a Sanremo protagonisti di un’esperienza diffusa tra attivazioni e contenuti in collaborazione con Rai Pubblicità; ESCLUSIVO: Radio Kiss Kiss nella scuola di Amici 13 Febbraio - Amici Backstage | Witty TV.

keiyaA guarda il video del nuovo singolo k.i.s.s.keiyaA svela l’ultimo singolo k.i.s.s., che anticipa la pubblicazione del suo secondo album hooke’s law. Terzo capitolo della collaborazione di lunga data tra keiyaA e la co-regista Caity Arthur, il ... newsic.it

Una piccola anteprima delle nuove PROMO Igi&Co €49,90 Golia Calzature Lucera- Casalnuovo Lucera: Via Aldo Moro 38 Whatsapp: 328 4425773 320 8004441 Amazon/Ebay goliaonline - facebook.com facebook