Juventus Women allenamento a Vinovo alla vigilia del Manchester United | out Bonansea Boattin ospite – FOTO e VIDEO

La Juventus Women si prepara alla sfida di Women’s Champions League contro il Manchester United con un allenamento a Vinovo. Assenti Bonansea, mentre Boattin è presente come ospite. Ecco gli aggiornamenti e le immagini della sessione preparatoria in vista della partita.

di Mauro Munno Juventus Women, allenamento a Vinovo alla vigilia della sfida in Women’s Champions League contro il Manchester United: tutti gli aggiornamenti. (inviato a Vinovo) – La marcia di avvicinamento alla fondamentale sfida di Champions League contro il  Manchester United  è entrata nel vivo. Sui campi di Vinovo si respira l’aria delle grandi notti europee, con la  Juventus Women  che ha svolto la seduta di rifinitura sotto lo sguardo attento dello staff tecnico. Un allenamento cruciale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e testare la condizione atletica del gruppo in vista del confronto con le inglesi. Juventusnews24.com

