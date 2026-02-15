Marketing La maglia nera Sold out in 7 minuti

Il Pisa ha scelto di indossare la sua quarta divisa stagionale durante la partita contro il Milan, causando subito grande interesse tra i tifosi. La maglia nera, caratterizzata da sottili strisce con diverse sfumature di nero e il logo degli sponsor, ha suscitato entusiasmo e si è subito esaurita in 7 minuti, dimostrando la forte richiesta di questa edizione speciale.

Nella sfida contro il Milan il Pisa è sceso in campo con la quarta divisa di questa stagione. Una maglia speciale, a strisce sottili con varie tonalità di nero, compresi gli sponsor, con solamente il numero dietro, il nome dorati. Dorata anche la croce pisana, posizionata sul lato sinistro del petto (sopra al cuore) che ha preso il posto dello stemma. Una maglia unica, disegnata interamente con l' intelligenza artificiale, così come artificialmente è stata realizzata la serie di immagini con "modelli" Touré (qui in campo foto Del Punta), Moreo e capitan Caracciolo. Un utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto di un progetto grafico che trova sempre più successo in casa nerazzurra.