Ilaria Cucchi tra i firmatari dell’appello contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi | era un momento differente la conferenza nel palazzo di CasaPound?

Ilaria Cucchi si schiera contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi, firmando un appello di protesta. La partecipazione della casa editrice alla fiera di Roma ha suscitato polemiche, introducendo una riflessione sul contesto e le implicazioni di un momento che, per alcuni, rappresenta una posizione diversa rispetto al passato.

Roma, 12 dic – Partiamo dalla fine della storia. Lo stand di Passaggio al Bosco alla fiera Più Libri Più Liberi è stato il “più ricercato tra i 604 presenti”. Nonostante il ridicolo tentativo di boicottaggio dell’armata Brancaleone antifascista. “Senza dubbio, vista l’esposizione mediatica, il nostro stand è stato tra i più visitati della fiera. Una vera e propria folla, ininterrottamente, ha popolato il nostro spazio per portarci un saluto, esprimerci solidarietà e comprare dei libri”, ha commentato l’editore Marco Scatarzi. Aggiungendo: “Molti, come riportato anche dai giornali, sono venuti appositamente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it