Ilaria Cucchi tra i firmatari dell’appello contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi | era un momento differente la conferenza nel palazzo di CasaPound?

Ilprimatonazionale.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Cucchi si schiera contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi, firmando un appello di protesta. La partecipazione della casa editrice alla fiera di Roma ha suscitato polemiche, introducendo una riflessione sul contesto e le implicazioni di un momento che, per alcuni, rappresenta una posizione diversa rispetto al passato.

Roma, 12 dic – Partiamo dalla fine della storia. Lo stand di Passaggio al Bosco alla fiera Più Libri Più Liberi è stato il “più ricercato tra i 604 presenti”. Nonostante il ridicolo tentativo di boicottaggio dell’armata Brancaleone antifascista. “Senza dubbio, vista l’esposizione mediatica, il nostro stand è stato tra i più visitati della fiera. Una vera e propria folla, ininterrottamente, ha popolato il nostro spazio per portarci un saluto, esprimerci solidarietà e comprare dei libri”, ha commentato l’editore Marco Scatarzi. Aggiungendo: “Molti, come riportato anche dai giornali, sono venuti appositamente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

ilaria cucchi tra i firmatari dell8217appello contro la presenza di passaggio al bosco a pi249 libri pi249 liberi era un momento differente la conferenza nel palazzo di casapound

© Ilprimatonazionale.it - Ilaria Cucchi tra i firmatari dell’appello contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi: era un momento differente la conferenza nel palazzo di CasaPound?

C’è la senatrice Ilaria Cucchi in visita a Montacuto, detenuto scatena il caos in cella - ANCONA Dà in escandescenza mentre il carcere viene visitato dalla senatrice Ilaria Cucchi: condannato a sei mesi. corriereadriatico.it scrive

16 anni dopo Ilaria Cucchi torna nel carcere dove morì suo fratello Stefano: “Nulla è cambiato” - Sedici anni dopo la morte di Stefano Cucchi, la sorella Ilaria torna al Pertini: “Mio fratello morì di carcere, ma anche di giustizia” (getty) Nel sedicesimo anniversario della morte di Stefano Cucchi ... Riporta alfemminile.com

Ilaria Cucchi: La politica vuole condizionare la magistratura. Tentò di farlo con mio fratello

Video Ilaria Cucchi: La politica vuole condizionare la magistratura. Tentò di farlo con mio fratello