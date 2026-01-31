juventus fortunato krediet nuovo nome per la next gen

La Juventus ha annunciato l’arrivo di Fortunato Krediet alla sua squadra di sviluppo, la Next Gen. Il club ha ufficializzato l’acquisto attraverso il suo sito, confermando il nuovo rinforzo per la formazione under 23. Krediet si unisce così ai bianconeri per rafforzare il reparto giovani, senza grandi annunci o parole di circostanza, ma con la semplice conferma dell’accordo.

La Juventus ha completato l'acquisto di Fortunato Krediet come rinforzo per la Juventus Next Gen. Centrocampista olandese, classe 2010, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Fortunato Krediet Juve, classe 2010 olandese, si è unito alla Juventus Under 16 di Gridel.

La Juventus Under 16 si rafforza con l’ingaggio di Krediet dal Feyenoord.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

