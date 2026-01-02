juventus mandas nuovo nome per la porta

La Juventus sta valutando l'acquisto di Mandas, portiere attualmente in uscita dalla Lazio. La società continua a lavorare per rinforzare la propria rosa, approfittando anche delle esigenze di bilancio dei biancocelesti. L’eventuale arrivo di Mandas rappresenterebbe un aggiornamento nel reparto portieri, contribuendo a rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.

Mandas nuovo nome per la porta La Juventus intanto continua a lavorare per l'acquisto di Mandas, con il portiere in uscita dalla Lazio e i biancocelesti che hanno bisogno di fare cassa. Come scrive Alfredo Pedullà su X. "La Juventus non libera almeno per ora Perin (che aveva aperto totalmente

