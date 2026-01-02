Juventus Mandas nuovo nome per la porta
La Juventus sta valutando l'acquisto di Mandas, portiere attualmente in uscita dalla Lazio. La società continua a lavorare per rinforzare la propria rosa, approfittando anche delle esigenze di bilancio dei biancocelesti. L’eventuale arrivo di Mandas rappresenterebbe un aggiornamento nel reparto portieri, contribuendo a rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.
Mandas nuovo nome per la porta La Juventus intanto continua a lavorare per l'acquisto di Mandas, con il portiere in uscita dalla Lazio e i biancocelesti che hanno bisogno di fare cassa. Come scrive Alfredo Pedullà su X. "La Juventus non libera almeno per ora Perin (che aveva aperto totalmente
Juve, lavori anche per la porta la verità su Mandas
Corriere dello Sport Mandas-Juve: il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa. Ma la Vecchia Signora ha chiesto al Grifone 5milioni per Mattia. Nonostante il rifiuto da parte della Juventus al Genoa per Mattia Perin - facebook.com facebook
La #Juventus non libera almeno per ora #Perin (che aveva aperto totalmente al #Genoa) per prendere #Leali, vuole due portieri allo stesso livello. E lo avrebbe fatto solo per avere #Mandas che continua a piacere molto a #Spalletti e allo staff ma che giustific x.com
