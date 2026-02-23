Juventus-Galatasaray Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La Juventus ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League, complicando notevolmente il passaggio del turno. La squadra torinese si prepara ora alla sfida di ritorno, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e proseguire la competizione. I giocatori si allenano intensamente, consapevoli dell’importanza di mettere in campo tutta la loro determinazione. La partita si giocherà questa sera alle 21:00, creando grande attesa tra i tifosi.

Tutte le italiane devono provare a recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League e anche la Juventus, che all’andata sul campo del Galatasaray ha perso addirittura 5-2. I bianconeri avevano chiuso il primo tempo avanti 1-2 per poi crollare letteralmente nella seconda parte e compromettere quasi del tutto il passaggio del turno. La Vecchia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Paris Saint Germain-Monaco (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Paris Saint Germain ha vinto 3-2 contro il Monaco nella partita di andata, mettendo in difficoltà gli avversari nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono chiudere la praticaIl Real Madrid affronta il Benfica dopo il brutto episodio di Vinicius e Prestianni, che ha scosso i tifosi.

Dove vedere Juventus-Galatasaray di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutte le info su Juventus-Galatasaray, ritorno dei playoff di Champions League 2025/2026: formazioni, canale tv e copertura streaming della partita di Torino.

Arbitro Juve Galatasaray: la Uefa ha designato il fischietto per il match di Champions. Ecco chi dirigerà la sfida dello StadiumArbitro Juve Galatasaray: la Uefa ha designato il fischietto per il match di Champions. Ecco chi dirigerà la sfida dello Stadium La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per il delicatissim

Il #Galatasaray torna sulle tracce di #Koopmeiners Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il club turco vuole riprovarci per l'olandese: in programma un nuovo assalto in estate

Il #Galatasaray è tornato alla carica per Teun #Koopmeiners dopo la doppietta dell'andata, vista come un possibile segnale di ripresa. A gennaio l'olandese aveva respinto la destinazione per rispetto della #Juventus, ma i turchi sono pronti a un nuovo