Paris Saint Germain-Monaco Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Paris Saint Germain ha vinto 3-2 contro il Monaco nella partita di andata, mettendo in difficoltà gli avversari nella qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Luis Enrique, che gioca in casa, punta a consolidare il risultato, mentre il Monaco di Pocognoli cerca di ribaltare il punteggio. La sfida si preannuncia combattuta e decisiva per il passaggio del turno. La partita inizierà alle 21:00 di questa sera al Parco dei Principi.

Il 3 a 2 della gara d’andata mette la qualificazione agli ottavi di Champions League in discesa per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che affronta in casa il Monaco di Pocognoli. I parigini nel frattempo si sono pure ripresi la vetta della Ligue1, approfittando proprio della vittoria degli asemists in quel di Lens e battendo senza troppa fatica il fanalino di coda Metz.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Monaco di Pocognoli affronta il Paris Saint Germain nel primo match dei playoff di Champions League il 17 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver conquistato l’accesso grazie alla vittoria nell’ultima fase preliminare.

Pronostico Paris Saint-Germain vs Monaco – 25 Febbraio 2026La sfida di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Monaco promette spettacolo al Parc des Princes il 25 Febbraio 2026 alle 21:00. Due realtà francesi ... news-sports.it

Monaco-Psg 2-3, gol e highlights: Doué entra e la ribaltaIl Psg ribalta una partita che in avvio sembrava stregata per la squadra di Luis Enrique. Monegaschi avanti 2-0 dopo nemmeno 20’ con la doppietta di Balogun (il primo dopo 55 secondi dal via), poi Koh ... sport.sky.it

