Juventus è la settimana della verità | quanti milioni valgono le partite con Galatasaray e Roma

La Juventus affronta una settimana decisiva a causa delle due sfide contro Galatasaray e Roma. Le partite potrebbero determinare i parametri economici e sportivi della società per il resto della stagione. La squadra si prepara intensamente, consapevole dell'importanza di ogni risultato. Le prossime giornate saranno decisive per capire il valore reale delle partite in termini di ricavi e posizionamento in classifica. La tensione cresce mentre si avvicinano gli incontri fondamentali.

Juventus, è la settimana del giudizio: quanti milioni valgono le partite con Galatasaray e Roma. In gioco c’è una posta altissima. La Juventus si trova di fronte a una settimana che potremmo definire “di platino”: sul piatto ci sono circa 80 milioni di euro e, con essi, la direzione del futuro a breve termine del club. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata a un doppio sforzo titanico: ribaltare il pesante passivo di Istanbul nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray (mercoledì 25 febbraio) e uscire indenne dallo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma (domenica 1 marzo). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: «Siamo la Juventus e vogliamo vincere tutte le partite. Futuro? Spero di rimanere…Per questa squadra giocherei anche in porta»Julián McKennie ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, spiegando che il suo obiettivo è vincere ogni match.

Leggi anche: Napoli-Juventus, Spalletti in conferenza stampa: “La maglia della Juventus è stata vissuta per vincere le partite. É una partita difficile”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Settore Giovanile | I risultati della settimana! 16-22 febbraio 2026; Campionato e Champions, la Juve si gioca tutto in una settimana; Juventus-Como, Spalletti: Se il livello è questo, poi le partite le perdi; Le pagelle di Juventus-Como 0-2: settimana da incubo per Spalletti (5). Napoli a +4 sul quinto posto in attesa dell'Atalanta.

Campionato e Champions, la Juve si gioca tutto in una settimanaSpalletti convinto della capacità dei suoi di reagire dopo le sconfitte con Inter e Galatasaray, ma in difesa è emergenza ... rainews.it

Gazzetta dello Sport - Juventus, la settimana della verità: in caso di flop, a fine stagione non rischia solo SpallettiSecondo La Gazzetta dello Sport, un fallimento di tutti gli obiettivi potrebbe comportare l'ennesima rivoluzione in casa bianconera ... msn.com

Nel fine settimana dove Milan, Napoli e Juventus crollano, la Roma risponde presente, vincendo 3-0 con la Cremonese - facebook.com facebook

Aver discusso una settimana di arbitri non ha portato bene alla #Juventus e, in definitiva, non è nemmeno una cosa da Juventus. Tonnellate di energie psicofisiche buttate mentre la stagione è nel momento decisivo. x.com