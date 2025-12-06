Napoli-Juventus Spalletti in conferenza stampa | La maglia della Juventus è stata vissuta per vincere le partite É una partita difficile

Juventus-Napoli non è una partita come tutte le altre. I bianconeri sfideranno domani sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli dell’ex Antonio Conte. Gli uomini di Spalletti partiranno domani mattina dopo la rifinitura, per evitare le pressioni di un ambiente così caldo come quello che si prospetta nel capoluogo campano. A differenza dell’allenatore del Napoli, che ha scelto il silenzio stampa, il tecnico di Certaldo ha deciso di presentarsi davanti ai giornalisti in conferenza stampa. Inizia parlando in questi termini del momento della Juventus: “La maglia della Juventus è stata vissuta per questo, per vincere le partite. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Napoli-Juventus, Spalletti in conferenza stampa: “La maglia della Juventus è stata vissuta per vincere le partite. É una partita difficile”

