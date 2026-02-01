La Juventus batte il primo colpo | sarà Boga il vice Yildiz | CM

La Juventus ha annunciato il primo acquisto del mercato invernale: Jeremy Boga. L’ivoriano torna in Italia dopo aver giocato con Sassuolo e Atalanta. Spalletti ha scelto lui come rinforzo offensivo, puntando su un giocatore che conosce già il calcio italiano. Boga ha firmato e si prepara a mettere in campo le sue qualità per la nuova stagione.

Il giocatore ivoriano torna in Italia dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta: primo rinforzo per Spalletti in questo mercato invernale È Jeremy Boga il colpo a sorpresa della Juventus nel reparto offensivo. In attesa di sbloccare la situazione relativa al centravanti, l'ex Atalanta e Sassuolo sarà il primo rinforzo del mercato invernale per Luciano Spalletti. Jeremy Boga alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza bianconera ha raggiunto nella giornata di sabato l'accordo con il Nizza e gli agenti del giocatore, che nelle prossime ore sarà a Torino una volta sistemate le ultime formalità del trasferimento.

