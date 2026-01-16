Mateta Juventus all-in di Comolli | sarà lui l’erede di Vlahovic?

La Juventus si prepara a definire il futuro dell’attacco, valutando l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. Con un’offerta di circa 30 milioni, il club francese potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento in avanti, in attesa di capire se sarà lui l’erede di Vlahovic. La strategia di Comolli, agente e intermediario, evidenzia l’interesse concreto verso questo profilo, mentre la società monitora attentamente le proprie opzioni per rinforzare la rosa.

La Juventus rompe gli indugi e traccia la rotta per il futuro del proprio reparto offensivo. Con la pragmatica lungimiranza che contraddistingue il nuovo corso, la dirigenza ha individuato con certezza il profilo ideale per raccogliere la pesante eredità dell’attacco. Secondo l’analisi riportata da Tuttosport, i radar della Vecchia Signora si sono posati con decisione su Jean-Philippe Mateta già dalla fine di dicembre. Il possente centravanti francese, forza della natura consacratasi in Premier League con la maglia del Crystal Palace, è stato scelto da Damien Comolli come il successore designato di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

