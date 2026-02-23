Juventus | Carnesecchi nel mirino

La Juventus ha perso contro il Como per 2-0, a causa di errori ripetuti di Michele Di Gregorio che hanno generato dubbi sul gol di Vojvoda. La sconfitta ha portato a un confronto interno sulla posizione del portiere, con la società che valuta nuove possibilità tra i pali. La decisione si concentra sulla ricerca di un giocatore che possa garantire maggiore sicurezza in porta. La questione resta aperta in attesa di sviluppi futuri.