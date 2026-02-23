Juventus | Carnesecchi nel mirino

Da ilprimatonazionale.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha perso contro il Como per 2-0, a causa di errori ripetuti di Michele Di Gregorio che hanno generato dubbi sul gol di Vojvoda. La sconfitta ha portato a un confronto interno sulla posizione del portiere, con la società che valuta nuove possibilità tra i pali. La decisione si concentra sulla ricerca di un giocatore che possa garantire maggiore sicurezza in porta. La questione resta aperta in attesa di sviluppi futuri.
juventus carnesecchi nel mirino
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Carnesecchi nel mirino

La sconfitta interna della Juventus contro il Como (0-2) e gli errori ripetuti di Michele Di Gregorio – culminati nell’incertezza sul gol di Vojvoda – hanno accelerato le riflessioni bianconere sul reparto portieri. Il numero uno ex Monza, arrivato nell’estate 2024 per 18 milioni più bonus, non trasmette più la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Carnesecchi nel mirino per il ruolo di portiere: l'Atalanta fissa la sua valutazioneLa Juventus sta valutando l'acquisto di Carnesecchi dall'Atalanta, dopo che la società nerazzurra ha dichiarato che il portiere vale almeno 25 milioni di euro.

Corriere dello Sport – Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l’AtalantaL’Atalanta ha richiesto una cifra elevata per il portiere Carnesecchi, spinta da un mercato sempre più competitivo.

Juventus Planning CHANGES! Di Gregorio OUT, Carnesecchi IN + Ederson Targeted

Video Juventus Planning CHANGES?! Di Gregorio OUT, Carnesecchi IN + Ederson Targeted

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'Atalanta; Juventus, Di Gregorio bocciato definitivamente dopo Inter e Galatasaray: pronta l’offerta all’Atalanta per Carnesecchi; Juve, in estate caccia a un nuovo numero uno: c'è Vicario in pole, tutti i nomi; Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo.

juventus carnesecchi nel mirinoDi Gregorio nel mirino, il riminese Carnesecchi possibile nuovo portiere della JuventusPer l'estremo difensore dell'Atalanta voci su un possibile approdo a Torino per la prossima stagione ... altarimini.it

juventus carnesecchi nel mirinoJuventus, svolta in porta: Carnesecchi nel mirinoLa Juventus riflette sul futuro di Di Gregorio e valuta Carnesecchi. Avviati i primi contatti con l’Atalanta per l’estate. europacalcio.it