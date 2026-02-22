Juve a picco | mai così male dopo le prime 26 giornate di campionato da quindici anni! Il dato incastra Spalletti e la sua rosa

La Juve ha raggiunto il peggior piazzamento dopo 26 giornate in quindici anni, a causa di una serie di risultati negativi. La squadra di Spalletti fatica a trovare continuità e raccoglie meno punti rispetto alle stagioni passate. La crisi si riflette anche nel morale dei giocatori, che faticano a trovare soluzioni offensive efficaci. La situazione preoccupa i tifosi, che chiedono interventi immediati per invertire questa tendenza.

Juve, la squadra allenata da Spalletti tocca il fondo in campionato registrando la quota punti più bassa degli ultimi quindici anni. Il momento attraversato dalla Juventus è sempre più drammatico e preoccupante. I numeri certificano una clamorosa involuzione per la Vecchia Signora, incappata nell’ennesimo passo falso sabato pomeriggio contro il Como. Le reti messe a segno da Vojvoda e Caqueret, arrivate inesorabilmente una per tempo, hanno condannato i bianconeri alla seconda sconfitta consecutiva in Serie A, allontanando ulteriormente il vitale traguardo della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte, mai così male dopo 22 giornate: un dato condanna il tecnico del NapoliDopo 22 giornate, la stagione del Napoli sotto la guida di Conte si presenta deludente rispetto alle aspettative.

De Paola inquadra così la Juve: «Dopo cinque anni sta tornando nei giri importanti del campionato. Con Spalletti ho questa impressione»De Paola valuta il percorso della Juventus, sottolineando come, dopo cinque anni, la squadra stia riaffermandosi tra le protagoniste del campionato.

Ieri sera in gol contro la Juventus, oggi al Picco ad assistere a Spezia-Frosinone. Pio non dimentica chi l'ha coccolato e fatto crescere tra i grandi. Che bella persona il nostro Pio! - facebook.com facebook

