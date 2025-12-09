Il consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato ha revocato all’unanimità l’incarico di amministratore unico dell’ Ospedale San Raffaele a Francesco Galli. La decisione arriva dopo i gravi disservizi registrati nella notte tra il 6 e il 7 dicembre nel padiglione di cure intensive, noto come Iceberg, dove l’affidamento dei servizi a una cooperativa esterna ha generato errori tali da bloccare gli accessi dal pronto soccorso e trasferire i pazienti in altri reparti. Marco Centenari prenderà il posto di Galli. Marco Centenari (Imagoeconomica). Francesco Galli, venuto a conoscenza della procedura di revoca, ha rassegnato le dimissioni immediate, anticipando l’effetto del provvedimento del Cda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli