San Raffaele cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli
Il consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato ha revocato all’unanimità l’incarico di amministratore unico dell’ Ospedale San Raffaele a Francesco Galli. La decisione arriva dopo i gravi disservizi registrati nella notte tra il 6 e il 7 dicembre nel padiglione di cure intensive, noto come Iceberg, dove l’affidamento dei servizi a una cooperativa esterna ha generato errori tali da bloccare gli accessi dal pronto soccorso e trasferire i pazienti in altri reparti. Marco Centenari prenderà il posto di Galli. Marco Centenari (Imagoeconomica). Francesco Galli, venuto a conoscenza della procedura di revoca, ha rassegnato le dimissioni immediate, anticipando l’effetto del provvedimento del Cda. 🔗 Leggi su Lettera43.it
L'alleato di Raffaele si chiama derby: l'allenatore granata insegue il quarto successo stagionale
Cos'è successo nella Terapia intensivadel San Raffaele la notte del 6 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli - Il cda del Gruppo San Donato ha revocato all'unanimità l'incarico di amministratore unico dell'Ospedale San Raffaele a Francesco Galli. Da lettera43.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it