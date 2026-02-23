Juve crollo preoccupante | Spalletti peggio di Thiago Motta le cifre della crisi

La Juventus registra un crollo preoccupante, attribuito alle scelte di formazione di Spalletti, che hanno portato a una serie di risultati deludenti. La squadra si trova a quattro punti dalla Roma, che affronterà all’Olimpico nel prossimo incontro dopo aver eliminato il Galatasaray. La crisi evidenzia le difficoltà del tecnico nel trovare l’equilibrio giusto, mentre i tifosi attendono risposte concrete. La situazione resta complessa e di difficile soluzione.

A Luciano Spalletti non piacciono i numeri, soprattutto quelli freddi che incastrano il contemporaneo calcio fluido in rigidi moduli bidimensionali, ma a tre quarti di questo febbraio nero come la pece i numeri cominciano a piacergli ancora meno. Senza pietà, adesso, raccontano come la Juventus 2025-26 si stia pericolosamente avvicinando a una stagione fallimentare, descrivono il suo rendimento altalenante e ne immortalano gli inciampi e le fragilità. Così, di fatto, non si può ignorare la discrepanza tra le ambizioni e la cruda realtà, tra gli obiettivi e l’andamento zoppicante che ne ha già fatto fallire uno – la Coppa Italia –, rischiando di far naufragare anche i due più importanti: il quarto posto in Serie A (lontano quattro punti) e la Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve, i numeri di Spalletti: peggio di Thiago Motta, il record negativo degli ultimi 15 anniGli ultimi risultati della Juventus mostrano una flessione più marcata rispetto alle stagioni precedenti, a causa di una serie di sconfitte consecutive.

Spalletti ha fatto (con Tudor) peggio di Thiago Motta, la Juventus rischia di non andare in ChampionsSpalletti ha ottenuto risultati peggiori rispetto a Tudor e Thiago Motta, a causa delle recenti sconfitte della Juventus nelle ultime tre gare.

