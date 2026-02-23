Juve operazione rimonta | Spalletti recupera Bremer e Yildiz per il Gala

Gleison Bremer e Kenan Yildiz tornano in campo grazie agli sforzi di Spalletti, che punta a rinforzare la squadra per la partita decisiva contro il Galatasaray. La Juventus cerca di recuperare i due giocatori chiave in pochi giorni, sperando di invertire la rotta in una sfida che potrebbe determinare il passaggio agli ottavi. La tensione cresce mentre l’allenatore lavora per preparare la formazione migliore possibile.

La Juventus aggrappa le residue speranze di rimonta europea ai propri pilastri: Gleison Bremer e Kenan Yildiz tentano il recupero lampo per la sfida da “dentro o fuori” contro il Galatasaray. Dopo il pesante 5-2 subito all’andata, Luciano Spalletti attende il via libera dallo staff medico della Continassa, che sta monitorando ora dopo ora le terapie specifiche dei due calciatori. Il difensore brasiliano è reduce da un problema muscolare alla coscia destra accusato proprio a Istanbul, mentre il talento turco sta smaltendo una contusione al polpaccio sinistro rimediata nel match contro il Como. Il bollettino medico infonde un cauto ottimismo nell’ambiente bianconero, soprattutto per quanto riguarda il centrale difensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Continassa Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao. Yildiz influenzatoIn vista della prossima partita, la Continassa si prepara con alcune novità di formazione.

Bremer, rientro in campo in Bologna Juve: notizia importantissima per Spalletti che recupera il suo centrale. E con la Roma…Bremer torna in campo con la Juventus dopo un periodo di assenza, rappresentando un ritorno fondamentale per Spalletti.

Juve, il discorso commovente di Spalletti alla squadra: cosa ha chiesto e la risposta dei giocatoriSpalletti ha parlato con il cuore, è stato un discorso toccante, commovente e in cui l’ex ct dell’Italia ha provato a entrare nell’anima della Juve meno convincente della sua gestione. Il gruppo, invi ... msn.com

La scossa di Spalletti alla Juve: cuore e futuro, cosa ha detto ieri alla squadraCome ripartire dopo le mazzate Inter, Galatasaray e Como? Luciano Spalletti ne ha parlato ieri al gruppo, riunito alla Continassa prima del giorno libero - oggi - concesso in vista delle fatiche di Ch ... msn.com

