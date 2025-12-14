Bremer rientro in campo in Bologna Juve | notizia importantissima per Spalletti che recupera il suo centrale E con la Roma…

Bremer torna in campo con la Juventus dopo un periodo di assenza, rappresentando un ritorno fondamentale per Spalletti. La sua presenza rafforza la linea difensiva dei bianconeri in vista delle prossime sfide, tra cui quella contro la Roma. Un recupero che potrebbe incidere significativamente sul rendimento della squadra e sulle strategie dell'allenatore.

Bremer, rientro in campo in Bologna Juve: notizia importantissima per Spalletti che recupera il suo centrale. Anche in ottica della squalifica di Koopmeiners. Dopo una lunga assenza dovuta all’operazione al menisco, Gleison Bremer è tornato a calcare il campo da gioco nella sfida tra Bologna e Juventus. Il difensore brasiliano, che era stato costretto a fermarsi lo scorso 27 settembre, ha fatto il suo rientro ufficiale al minuto 76 della partita. Il suo ingresso in campo è avvenuto in sostituzione di Teun Koopmeiners, il quale, ironia della sorte, è stato ammonito nel primo tempo: un giallo che gli costerà la squalifica contro la Roma. Juventusnews24.com

