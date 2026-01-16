Continassa Juve | Spalletti recupera Gatti e Conceicao Yildiz influenzato

In vista della prossima partita, la Continassa si prepara con alcune novità di formazione. Spalletti ha recuperato Gatti e Conceicao, mentre Yildiz è influenzato e potrebbe essere indisponibile. Restano da monitorare le condizioni degli infortunati e le eventuali decisioni riguardo ai giocatori diffidati, per definire al meglio la rosa a disposizione. Ecco le ultime notizie dalla sede bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Gli ultimi allenamenti alla Continassa hanno portato in dote due buone notizie per Spalletti: sia Conceicao sia Gatti sono tornato a lavorare in gruppo e saranno pertanto a disposizione per il Cagliari. Yildiz ha smaltito l’influenza e sicuramente partirà per Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

