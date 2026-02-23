Juve Comolli spara a salve | da Openda a Zhegrova ogni colpo un flop

Comolli critica gli acquisti recenti della Juve, attribuendo i fallimenti alle scelte di mercato. Da Openda a Zhegrova, i giocatori acquistati non hanno ancora dimostrato di poter migliorare la squadra. Nel frattempo, alcuni acquisti sono già stati lasciati andare, come Joao Mario. La società si trova sotto pressione per rinforzare la rosa e risollevare le sorti del club. La prossima sessione di mercato potrebbe essere decisiva.

Dei nuovi arrivati non si salva nessuno. Uno dei sei volti nuovi di quest’anno addirittura è già andato via: il soggiorno torinese per Joao Mario è durato appena sei mesi, poi l’esterno (utilizzato pochissimo) ha ceduto all’idea di proseguire l’avventura in Serie A al Bologna scambiandosi la strada con Holm. Quest’ultimo è già infortunato, quindi inutilizzabile per un po’: niente di serio, ma Kalulu non ha un vice. Il caso Joao Mario riaccende i riflettori su una delle querelle che hanno imbruttito presto il rapporto fra Tudor e Comolli: il tecnico non avrebbe mai ceduto Alberto Costa dopo il buon Mondiale per Club del portoghese, il dirigente diede comunque seguito allo scambio con il Porto – un paio di giorni dopo il consulto con l’allenatore - probabilmente anche perché il laterale diventava l’unica chiave per sbloccare e concludere l’operazione Conceiçao: il settimo da aggiungere alla lista, di fatto non un volto nuovo perché a Torino già dalla stagione precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve, investimenti flop: da Koopmeiners a Openda e Zhegrova. Tre casi, 109 milioni di problemiLa Juventus ha speso oltre 100 milioni di euro in acquisti che finora non hanno portato i risultati sperati.

Juve Lecce, David in vantaggio su Openda per la maglia da titolare: il ballottaggio Conceicao – Zhegrova lascia pensare SpallettiIn vista della sfida tra Juventus e Lecce, Spalletti sta valutando le possibili scelte di formazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; ?? La Juve TREMA! Comolli rischia una MAXI squalifica, Chiellini…; Come guardare la Serie B gratuitamente su DAZN: in modalità freemium c'è un match a settimana, scopri il prossimo.

Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flopNessuno degli acquisti della nuova gestione è riuscito a dare il contributo sperato. E c'è anche chi ha già salutato, come Joao Mario ... msn.com

Inter-Juventus, la rissa: il labiale di Spalletti e cosa hanno urlato a La Penna Comolli e ChielliniInter-Juventus non è ancora finita: dagli episodi del campo alle turbolenze del dopo gara, fino al nuovo labiale di Spalletti nei confronti di Riccardo Ferri. sport.virgilio.it

JUVE: PAGELLE STAGIONALI (4 PER COMOLLI, 7 PER SPALLETTI) SCRIVETE, NEI COMMENTI, LE VOSTRE CORREZIONI 7,5 YILDIZ 7 KALULU LOCATELLI MC KENNIE 6,5 BREMER CONCEICAO THURAM VLAHOVIC 6 HOLM KOSTIC MIRETTI PERIN - facebook.com facebook

Comolli inibito dopo i fatti in Inter-Juve: “La mia reazione eccessiva, accetto ogni decisione e spiace se ho offeso qualcuno” x.com