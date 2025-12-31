Juve Lecce David in vantaggio su Openda per la maglia da titolare | il ballottaggio Conceicao – Zhegrova lascia pensare Spalletti

In vista della sfida tra Juventus e Lecce, Spalletti sta valutando le possibili scelte di formazione. David si avvicina a Openda per una maglia da titolare, mentre il confronto tra Conceicao e Zhegrova alimenta i dubbi sull’undici iniziale. La riflessione del tecnico toscano si concentra sulle varie opzioni disponibili, in attesa di definire la formazione più adatta per affrontare la partita all’Allianz Stadium.

Juve Lecce, Spalletti comincia a valutare l'ipotetica formazione dell'Allianz Stadium. Ecco quanto trapela da La Gazzetta dello Sport. La Juventus ha dato ufficialmente il via alle grandi manovre in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce. Il tecnico Luciano Spalletti sta valutando attentamente le condizioni della rosa, con un occhio di riguardo per il reparto avanzato dove Jonathan David sembra attualmente in vantaggio su Lois Openda per una maglia da titolare. Le indicazioni che arrivano dalla Continassa suggeriscono la volontà di puntare sulla fisicità del canadese per scardinare la difesa salentina, cercando di dare continuità ai risultati positivi ottenuti nell'ultimo periodo che hanno rilanciato le ambizioni scudetto dei bianconeri.

