Juve investimenti flop | da Koopmeiners a Openda e Zhegrova Tre casi 109 milioni di problemi

La Juventus ha speso oltre 100 milioni di euro in acquisti che finora non hanno portato i risultati sperati. Koopmeiners, Openda e Zhegrova sono i nomi più discussi, tutti finiti ai margini della squadra. Le aspettative erano alte, ma la resa è stata deludente. La società si ritrova ora con un investimento pesante che non si traduce in prestazioni concrete in campo.

Quante cose si possono fare con 109 milioni di euro? Sognando una cifra da jackpot del Superenalotto, a tutti è capitato di fantasticare sulle priorità da mettere in fila per fa fruttare al meglio il gruzzolo da capogiro, ma il brivido dell'altezza vertiginosa induce sempre al dubbio di sbagliare spese e investimenti. Ecco, in un salto un po' spietato, la Juventus con 109 milioni di euro ha acquistato Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova e Lois Openda nel giro di un anno e pochi giorni, tra la fine dell'agosto del 2024 e l'inizio del settembre 2025. Certo, nel frattempo altre operazioni hanno avuto fortune migliori, ma la realtà dei fatti racconta che questi 109 milioni di euro complessivi, oggi, siedono soltanto - e quasi sempre - sulla panchina bianconera in attese delle rare occasioni a disposizione.

