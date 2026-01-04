La Judoka Riccionese chiude l' anno con un bilancio sportivo in crescita

La judoka riccionese ha concluso l’anno sportivo il 20 dicembre, partecipando agli esami regionali presso il centro federale di Castel Maggiore. L’evento ha evidenziato la crescita tecnica degli atleti e la coesione del gruppo, che continua a svilupparsi e migliorarsi nel tempo. Questo bilancio positivo testimonia l’impegno e la progresso della squadra nel corso dell’anno.

La Judoka Riccionese ha chiuso l'anno sportivo il 20 dicembre con la partecipazione agli esami regionali presso il centro federale di Castel Maggiore (Bo), che ha messo in evidenza non solo la preparazione tecnica degli atleti, ma anche la solidità di un gruppo che continua a crescere insieme. La giornata si è arricchita anche del successo di Sonia Arduini, già tecnico di provata esperienza, che ha sostenuto e superato in modo brillante l'esame per il reintegro nei quadri tecnici federali.

