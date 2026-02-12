Le Giulie sul podio alla Coppa Umbra di Spello | due bronzi per la Judoka Riccionese

Alla Coppa Umbra di Spello, le Under 15 Riccionesi Giulia Matteini e Giulia Longo salgono entrambe sul podio, conquistando due bronzi. La Judoka Riccionese Asd si fa valere con le giovani promesse, che hanno dato il massimo in un torneo molto combattuto.

Le due Under 15 conquistano la medaglia alla Coppa Umbria 2026. Tra un mese il debutto nel circuito nazionale con la tappa di Reggio Calabria Le giovanissime Under 15 Giulia Matteini e Giulia Longo hanno rappresentato la Judoka Riccionese Asd a Spello sabato, 7 febbraio, dove si è svolta la Coppa Umbria 2026. A guidarle, la neo–tecnica e capitana della squadra agonistica Morgana De Paoli. Le due atlete si sono messe in gioco con determinazione, affrontando una gara che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da gran parte delle regioni del Centro Italia. Entrambe hanno conquistato una medaglia di bronzo, confermando il loro percorso di crescita e la solidità del lavoro svolto nel settore giovanile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Giulia Matteini

Durante la tappa di Salt Lake City, la sciabola italiana conquista due medaglie di bronzo, con Michela Battiston e Cosimo Bertini che salgono sul podio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giulia Matteini

Argomenti discussi: La scherma imolese brilla in pedana a Terni: Giulia Sudano e Matteo Bertaccini sul podio; Giulia Sudano e Matteo Bertaccini sul podio alla prova nazionale master!; Giulia Murada alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il sogno della medaglia d'oro · Sci alpinismo; Scherma, tripletta italiana in Coppa del Mondo di spada femminile.

Le Giulie sul podio alla Coppa Umbra di Spello: due bronzi per la Judoka RiccioneseLe due Under 15 conquistano la medaglia alla Coppa Umbria 2026. Tra un mese il debutto nel circuito nazionale con la tappa di Reggio Calabria ... riminitoday.it

L’importanza dello stare insieme: conoscere l’ambiente, le persone, il territorio. La coppa umbra è anche questo: comunità. Grazie a Riccardo per le sue parole e in bocca al lupo ai nostri atleti pre-agonistici del GiocaJudo e a tutti i ragazzi e le ragazze che facebook