Jonas Vingegaard sarà al Giro d’Italia 2026! Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione
Jonas Vingegaard prenderà parte al Giro d’Italia 2026, confermando la sua presenza attraverso il team Visma | Lease a Bike. L’atleta ha dichiarato di voler aggiungere la maglia rosa alla sua collezione, sottolineando l’importanza di questa partecipazione. La conferma ufficiale si inserisce nel quadro delle programmazioni dei principali corridori per la prossima edizione della corsa.
Adesso è ufficiale: Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d’Italia 2026. La conferma arriva direttamente dal Team Visma Lease a Bike, che ha annunciato la programmazione dei suoi corridori di riferimento dopo le varie indiscrezioni emerse nelle ultime settimane. Per il formidabile scalatore danese si tratterà del debutto assoluto nella Corsa Rosa, con il chiaro obiettivo di completare la Tripla Corona dopo aver trionfato al Tour de France (2022, 2023) e alla Vuelta de España (2025). “ È un po’ che penso di correre il Giro. È una delle corse più importanti in calendario, ed è una di quelle che non ho mai disputato. 🔗 Leggi su Oasport.it
