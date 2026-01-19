Con oltre 500 artisti internazionali torna la Milano Tattoo Convention

Dal 23 al 25 gennaio, al Superstudio Maxi di Milano, si svolge la Milano Tattoo Convention, un appuntamento di rilievo nel panorama della tattoo-art internazionale. Con la partecipazione di oltre 500 artisti provenienti da tutto il mondo, l’evento offre l’opportunità di esplorare le tendenze e le tecniche più innovative nel settore del tatuaggio. Una manifestazione pensata per professionisti e appassionati desiderosi di approfondire e condividere questa forma d’arte.

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio al Superstudio Maxi torna la Milano Tattoo Convention, uno degli eventi più importanti della tattoo-art internazionale.Nei grandi spazi di via Moncucco saranno presenti 500 artisti provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio.

La Milano Tattoo Convention 2026 si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama della body art, offrendo un'occasione di approfondimento e confronto tra artisti e appassionati. Per tre giorni, il Superstudio Maxi ospita esposizioni, workshop e momenti di dialogo, riflettendo sulle molteplici sfumature di questa forma espressiva. Un evento che va oltre il tatuaggio, esplorando il rapporto tra arte, cultura e identità nel contesto urbano milanese.

