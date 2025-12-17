Eric Bischoff | Mi piacerebbe vedere Vince introdurre John per la HOF 2026

Eric Bischoff ha espresso il desiderio di vedere Vince McMahon presentare John Cena alla Hall of Fame nel 2026. Il legame tra il wrestler e il suo ex boss è stato spesso al centro di discussioni, sottolineando l'importanza di questa relazione nel mondo del wrestling professionistico. Un’eventuale introduzione di Vince potrebbe rappresentare un momento memorabile e simbolico per la carriera di Cena e per i fan di lungo corso.

Il rapporto "speciale tra John Cena e Vince McMahon è stato sollevato più volte durante l'ultima corsa del "migliore di tutti i tempi". In particolare, Cena si è visibilmente emozionato quando McMahon è apparso in un filmato d'archivio durante un video che rendeva omaggio alla sua carriera postumo all'ultimo match disputato a SNME. Riflettendo sull'eventuale introduzione di Cena nella WWE Hall of Fame, Eric Bischoff ha espresso il suo desiderio che nientemeno che Vince McMahon introducesse secondo il suo parere la più grande star dell'era Ruthless Aggression. " Il mio pensiero, quello che mi farebbe sentire meglio, sarebbe assolutamente vedere Vince introdurre John".

