Terrore puro Tentano di rapire un altro bimbo | è psicosi in Italia

Un tentativo di rapimento di un bambino ha scatenato il panico in Italia, confermando la crescente paura tra i genitori. L’episodio si è verificato ieri nel quartiere residenziale, quando un uomo ha cercato di afferrare un ragazzino di 8 anni mentre giocava davanti casa. La vittima è riuscita a scappare grazie all’intervento di alcuni passanti, che hanno bloccato l’uomo e chiamato le forze dell’ordine. Questa vicenda alimenta la psicosi collettiva e fa salire la tensione tra famiglie e abitanti. La polizia sta indagando sull’identità dell’aggressore.

È successo in pochi secondi, quelli in cui ti distrai giusto un attimo e il cuore smette di battere regolare. Un pomeriggio qualunque, in un luogo pieno di bambini e risate. Poi, all’improvviso, la sensazione netta che qualcosa non torni, che qualcuno sia troppo vicino. E che il pericolo sia lì, a un passo. A Scandicci, alle porte di Firenze, il racconto di una mamma è diventato un brivido collettivo. Perché parla di una scena che nessun genitore vorrebbe mai vivere: un approccio improvviso, una stretta, il caos. E quel pensiero che gela: “E se adesso me lo porta via?”. Il racconto della mamma: “Ho urlato, ho reagito d’istinto”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Non è tuo figlio, dammelo”. Tenta di rapire un bimbo, follia in Italia: la scena da incuboUn uomo ha tentato di rapire un bambino nel supermercato di Caivano, nel Napoletano, scatenando il panico tra i clienti. Leggi anche: Auto in contromano, terrore in galleria: “Shock puro” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bergamo, tenta di rapire una bimba al supermercato: arrestato un senza fissa dimoraHa tentato di rapire una bambina ma l’intervento dei genitori della piccola ha evitato il peggio. Venti secondi di puro terrore, ieri pomeriggio, per una ... ecovicentino.it Romeno afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via fratturandole un femoreIl soggetto, un romeno senza fissa dimora, è stato arrestato. Sono stati attimi di autentico terrore ... msn.com Terrore puro a Caivano (NA). “Questo non è tuo figlio, dammelo”: con queste parole un 45enne tenta di afferrare un bambino di 5 anni all’ingresso di un supermercato. Attimi di panico, urla dei presenti, la mamma che trascina il piccolo verso le casse cercando facebook