Italia da record a Milano-Cortina 2026 | 30 medaglie che entrano nella storia

L’Italia conquista un record storico a Milano-Cortina 2026, grazie a 30 medaglie vinte nelle discipline invernali. La causa di questo risultato deriva dall’impegno degli atleti italiani, che hanno migliorato le prestazioni rispetto alle edizioni precedenti. Tra le medaglie, spiccano dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi, segnando il miglior risultato di sempre ai Giochi invernali. La vittoria ha portato entusiasmo e fierezza tra gli appassionati di sport italiani.

Dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi: il miglior risultato di sempre ai Giochi invernali. Un’Olimpiade che ha riscritto i numeri e acceso l’orgoglio di un Paese intero. Trenta medaglie. Dieci ori, sei argenti, quattordici bronzi. Milano-Cortina 2026 resterà per sempre l’Olimpiade invernale più vincente della storia italiana. Superato il primato di Lillehammer 1994, quando l’Italia si fermò a quota 20 medaglie e sette ori. Questa volta il tricolore ha fatto ancora meglio: doppia cifra di ori e un bottino complessivo che certifica la crescita strutturale di tutto il movimento sportivo nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Italia da record: 30 medaglie alle Olimpiadi, Milano-Cortina 2026

Arianna Fontana nella storia: argento nella staffetta a Milano Cortina 2026 e record di 14 medaglieArianna Fontana ha fatto notizia perché ha vinto l’argento nella staffetta femminile sui 3000 metri a Milano Cortina 2026, e ha battuto il record di medaglie vinte ai Giochi invernali.

Milano-Cortina 2026: il trionfo che può costarci caro

