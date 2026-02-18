Arianna Fontana nella storia | argento nella staffetta a Milano Cortina 2026 e record di 14 medaglie

Arianna Fontana ha fatto notizia perché ha vinto l’argento nella staffetta femminile sui 3000 metri a Milano Cortina 2026, e ha battuto il record di medaglie vinte ai Giochi invernali. Con questa vittoria, l’atleta italiana ha raggiunto 14 medaglie complessive, superando il precedente record di Edoardo Mangiarotti. La sua prestazione rappresenta un traguardo storico per lo sport italiano. Fontana ha anche ottenuto un risultato concreto che testimonia la sua costanza e determinazione nel corso degli anni. La medaglia di Milano rimarrà un momento memorabile nella sua carriera.

Arianna Fontana entra nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Conquistando l' argento nella staffetta femminile sui 3000 metri dello short track a Milano Cortina 2026, l'atleta azzurra ha infatti raggiunto quota 14 medaglie ai Gioch i, superando il record, fermo a 13, che apparteneva allo schermidore Edoardo Mangiarotti. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo.