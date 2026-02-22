Italia da record | 30 medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

L’Italia ottiene un record di 30 medaglie alle Olimpiadi invernali, grazie alle performance di atleti italiani in diverse discipline. La vittoria deriva dall’impegno e dalla preparazione delle squadre nazionali, che portano a casa medaglie in sci, snowboard e biathlon. Nel frattempo, il CIO riconosce ufficialmente Milano-Cortina come sede delle prossime Olimpiadi invernali, confermando la crescita del movimento sportivo italiano. La preparazione per l’evento si intensifica in vista del 2026.

