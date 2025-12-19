Crescono i consumi, cresce il Pil, l’occupazione resta in espansione. A confermarlo sono le stime di Bankitalia che emergono dalle proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2025-2028, elaborate dagli esperti di Palazzo Koch nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. «Spiace dare due brutte notizie all’opposizione, proprio prima di Natale: la Banca d’Italia conferma un quadro di crescita della nostra economia, in più questa espansione è trainata principalmente dalla domanda interna», ha commentato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, sottolineando che «i consumi, quindi, aumentano in virtù del reddito disponibile reale e di un’inflazione contenuta mentre il contributo degli investimenti legati al Pnrr certificano l’efficacia delle politiche economiche del governo Meloni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pil e consumi interni: l’Italia ride, la sinistra piange. Cosa dicono le stime di Bankitalia

