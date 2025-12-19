Pil e consumi interni | l’Italia ride la sinistra piange Cosa dicono le stime di Bankitalia
Crescono i consumi, cresce il Pil, l’occupazione resta in espansione. A confermarlo sono le stime di Bankitalia che emergono dalle proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2025-2028, elaborate dagli esperti di Palazzo Koch nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. «Spiace dare due brutte notizie all’opposizione, proprio prima di Natale: la Banca d’Italia conferma un quadro di crescita della nostra economia, in più questa espansione è trainata principalmente dalla domanda interna», ha commentato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, sottolineando che «i consumi, quindi, aumentano in virtù del reddito disponibile reale e di un’inflazione contenuta mentre il contributo degli investimenti legati al Pnrr certificano l’efficacia delle politiche economiche del governo Meloni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Bankitalia, Pil italiano in lieve crescita fino al 2028: consumi in ripresa, ma l’export è frenato dai dazi - Crescono anche gli investimenti grazie al Pnrr mentre la domanda estera risente dei dazi e dell’euro forte L’Italia non corre, ma nemmeno si ferma. msn.com
Pil Italia a +0,5% nel 2025: investimenti e consumi compensano la frenata dell’export - L’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerebbe un incremento superiore a quello del Pil (+1,3% nel 2025 e +0,9% nel 2026) accompagnato da un ulteriore calo del tasso di ... giornaledellepmi.it
Pil appeso ai consumi: altrimenti la crescita resta inferiore all'1 per cento - Lo dice il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che è la cornice con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze predispone la ... ilfoglio.it
Economisti: Cina deve puntare sui consumi interni! Consumo famiglie solo 40% PIL vs USA/Giappone. Necessaria riforma distribuzione reddito Salari minimi più alti, gap ridotti. Da "fabbrica del mondo" a mercato interno! #EconomiaCina #Consum x.com
Una tenuta, secondo l'analisi Uiv-Ismea legata soprattutto alla crescita dei consumi interni (+5%), che premiano il metodo classico made in Italy. Per le feste del Belpaese meno brindisi con Champagne e sparkling stranieri - facebook.com facebook
