Italia azienda farmaceutica | fiammata improvvisa su tre operai

A causa di una fuga di sostanze chimiche, tre operai sono rimasti feriti da un’esplosione improvvisa presso la Frau Pharma ad Agrate Brianza. La forte fiammata si è propagata nel reparto di produzione, creando panico tra i dipendenti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti lavoratori, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire l’accaduto.

Paura ad Agrate Brianza nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio: una violenta fiammata è divampata all'interno della Frau Pharma, azienda del settore farmaceutico specializzata in ricerca e sviluppo. Il bilancio è pesante: tre operai feriti, tutti soccorsi in codice d'urgenza dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 17, mentre erano in corso operazioni tecniche all'interno dello stabilimento. Il quadro più grave riguarda un ragazzo di 19 anni, trasferito al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano con ustioni su circa il 50% del corpo. Gli altri due lavoratori, di 31 e 44 anni, sono stati invece trasportati al San Gerardo di Monza in condizioni meno critiche.