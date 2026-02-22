Riforma degli Istituti tecnici | non parliamo di nuove materie ma di nuove competenze Quali serviranno nei prossimi 10 anni? Appunti dal convegno

La riforma degli istituti tecnici deriva dall’esigenza di aggiornare le competenze richieste nel mercato del lavoro. Durante il convegno, si è discusso di come le nuove competenze pratiche potranno rispondere alle richieste delle aziende nei prossimi dieci anni. Partecipanti e docenti hanno condiviso esperienze e idee su come preparare gli studenti alle sfide future. Un focus particolare è stato dato alle tecnologie e alle competenze digitali. La discussione continua per definire i prossimi passi.