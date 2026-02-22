Riforma degli Istituti tecnici | non parliamo di nuove materie ma di nuove competenze Quali serviranno nei prossimi 10 anni? Appunti dal convegno
La riforma degli istituti tecnici deriva dall’esigenza di aggiornare le competenze richieste nel mercato del lavoro. Durante il convegno, si è discusso di come le nuove competenze pratiche potranno rispondere alle richieste delle aziende nei prossimi dieci anni. Partecipanti e docenti hanno condiviso esperienze e idee su come preparare gli studenti alle sfide future. Un focus particolare è stato dato alle tecnologie e alle competenze digitali. La discussione continua per definire i prossimi passi.
Il convegno del 18 febbraio, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine e trasmesso in streaming, e dedicato al riordino degli istituti tecnici, non è stato soltanto un momento istituzionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro”Il decreto sulla riforma degli Istituti Tecnici sta per essere firmato, segnando un cambiamento importante a partire dal 2026.
Colleferro. Successo all’Auditorium per la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro – Le nuove competenze nel mondo del lavoro”Sabato 31 gennaio l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro”.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riforma degli istituti tecnici: riunione al MIM; Riordino degli Istituti Tecnici: contrarietà della FLC CGIL al nuovo assetto ordinamentale; Riforma al traguardo per gli istituti tecnici rimodellati dal Pnrr; Riforma Istituti Tecnici dal 2026/27: Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno. Ancora non chiarite le classi di concorso. primo incontro al Ministero.
Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno Innovazioni del prossimo futuroIl riordino degli istituti tecnici entra nella fase conclusiva. Durante il convegno del 18 febbraio, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine e trasmesso in streaming, ... orizzontescuola.it
Istituti tecnici: firmato il decreto per la riforma/ Cosa cambia: nuovi moduli, orari flessibili…Riforma degli istituti tecnici al via: ecco tutte le novità che verranno introdotte da settembre tra i corsi e il monte ore ... ilsussidiario.net
SCUOLA, RIFORMA ISTITUTI TECNICI, GILDA: DIFFICOLTA’ APPLICATIVE E CRITICITA’ MANCANZA RISORSE La Gilda degli Insegnanti segnala gravi criticità e difficoltà applicative per l’ennesima riforma dell’istruzione tecnica, che entrerà in vigore dal - facebook.com facebook
Riforma degli istituti tecnici (con meno ore di italiano), l'assessora all'Istruzione Gerosa prende tempo: «Stiamo valutando, gli studenti devono essere pronti alla Maturità» x.com