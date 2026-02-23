Isee Assegno unico agevolazioni | ecco quali sono le scadenze da non perdere a febbraio

Il cambio delle normative fiscali ha modificato le scadenze per l'Isee, l'assegno unico e altre agevolazioni. La causa è l'aggiornamento delle procedure e delle date previste per la presentazione delle domande. Molti cittadini devono rispettare nuove scadenze per evitare di perdere benefici cruciali. Le scadenze di febbraio sono fondamentali per chi desidera mantenere gli sconti e le detrazioni previste. La finestra temporale per presentare le richieste si sta rapidamente chiudendo.

© Ilgiornale.it - Isee, Assegno unico, agevolazioni: ecco quali sono le scadenze da non perdere a febbraio

Febbraio si conferma con un mese molto importante per i cittadini italiani, specialmente per coloro che usufruiscono di determinati sussidi. Una scadenza molto importante, infatti, è quella dell'Isee 2026: chi non presenterà questo dato, vedrà sospesi i propri bonus, mentre l'Assegno Unico sarà ridotto al minimo legale. Il nodo Isee è dunque il più importante. Il termine da rispettare è quello del 28 febbraio, l'ultimo giorno del mese corrente. I vari nuclei familiari devono dunque aggiornare questo dato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU. Soltanto in questo modo, infatti, si potrà ad esempio calcolare quello che sarà l'importo dell'Assegno Unico, supporto richiesto da molte famiglie.