Assegno unico Isee rottamazione quater e bonus | tutte le scadenze di fine febbraio tra domande e rate

Da ilmessaggero.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato che molte scadenze di fine febbraio riguardano assegno unico, Isee, rottamazione quater e bonus. La causa è il rapido avvicinarsi delle date limite per presentare domande e pagare le rate, che interessano milioni di cittadini. Le famiglie devono completare le pratiche per ricevere gli sconti, mentre i lavoratori stanno verificando le procedure per le rate in scadenza. Le scadenze di questa settimana hanno già coinvolto migliaia di persone.

Febbraio si chiude con una serie di scadenze che riguardano famiglie, lavoratori autonomi e contribuenti italiani. Tra adempimenti fiscali e requisiti da aggiornare per continuare a percepire determinate prestazioni, il termine del 28 febbraio assume un peso concreto per chi fa affidamento su sussidi e agevolazioni statali. In questa fascia finale del mese si concentrano non solo le classiche operazioni di fine periodo, come versamenti e dichiarazioni, ma anche condizioni che determinano l’accesso o la piena fruizione di bonus e sostegni pensati per le famiglie e per i contribuenti. La molteplicità di scadenze richiede attenzione e pianificazione, soprattutto per chi non può permettersi ritardi o omissioni che rischiano di tradursi in una perdita economica immediata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lo Stato concede una seconda opportunità a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater ma non era riuscito a rispettare tutte le scadenze. Attenzione però a non perdere i termini ultimiLo Stato ha deciso di offrire una seconda chance a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater, ma non è riuscito a rispettare tutte le scadenze.

Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento, rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti. Arretrati gennaio a marzoL’INPS ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di febbraio.

